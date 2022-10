13/10/2022 KL. 19:29

Blå kandidater trodser partilinjen om modtagecenter i Rwanda

15 folketingskandidater fra to borgerlige partier er i strid med partiernes officielle linje i den omstridte sag om at flyve asylsøgere til et modtagecenter uden for Europa. Her kan du se, hvem der trodser Ellemann og Pape.