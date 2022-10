Først påstod statsminister Mette Frederiksen, at De Konservative vil fyre 40.000 offentligt ansatte. Så afviste hun at have rådet en borger til at bruge friværdien på at betale varmeregningen. Og så klandrede hun Venstre for at ville fjerne topskatten.

Dermed har hun i valgkampen gjort sig skyldig i mindst tre usandheder for åben skærm, fremgik det i denne uge på forsiden af Ekstra Bladet under overskriften »TV-LØGNER«.