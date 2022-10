Ofte bliver den ledsaget med, at Socialdemokratiet har hævet skatterne 42 gange. Hvad de borgerlige derimod meget sjældent nævner er, at den S-ledede regering også har sænket skatterne 28 gange.

Ligesom de borgerlige ikke fortæller, at Venstre og De Konservative selv har stemt for nogle af de ting, der har gjort danskerne fattigere.

Gjorde danskerne fattigere

Det borgerlige angreb bygger på en beregning fra Finansministeriet fra den 29. juni, der opgør den økonomiske effekt af finanslove og politiske aftaler under S-regeringen. De har f.eks. betydet, at det blev dyrere at lease firmabiler, købe plasticposer og spille på heste. Omvendt blev det billigere at bruge el, bundskatten faldt, og beskæftigelsesfradraget steg.

Den største enkeltstående afgiftsstigning var, da tobaksafgifterne i 2019 blev sat op, så en pakke cigaretter i dag koster 60 kr. Vi vender tilbage til smøgerne om lidt.

På baggrund af det hele har Finansministeriet beregnet den procentvise fremgang og tilbagegang i disponibel indkomst for danskerne fordelt i 10 lige store befolkningsgrupper efter indkomst, de såkaldte deciler.

Det er 10 grupper med 10 pct. af danskerne i hver. 1. decil er de 10 pct. af danskerne med lavest indkomst. 10. decil er de 10 pct. af danskerne, der har den højeste.

Den slags beregninger viser, hvordan danskerne mærker konsekvenserne af politiske beslutninger.

Beregningen viser, at 9 af 10 deciler er gået i minus. Det er det resultat, der bærer den borgerlige kampagne. De siger derimod ikke noget om, at de selv har været med til gøre danskerne fattigere.

Det skete, da Venstre og De Konservative i 2019 støttede højere tobaksafgifter.

Beløb i kroner

Jyllands-Posten har bedt tænketanken Cepos om at omregne de procentvise frem- og tilbageskridt til beløb i kroner. Det viser sig på den måde, at de danskere, der har lavest indkomst, har tabt 700 kr. i årlig indkomst.

Hvis tobaksafgifterne derimod ikke var blevet sat op, ville de være blevet 600 kr. rigere. Og så ville det ikke være 9 af 10 grupper, der var blevet fattigere, men derimod kun fem. De fem andre grupper ville alle være blevet rigere. Dermed trækker de højere tobaksafgifter i sig selv fire ”ekstra” deciler i minus – hvilket V og K støttede i Folketinget.

»Da de stemte for at sætte tobaksafgifterne op, burde de have stillet som krav, at de øgede tobaksafgifter krone for krone skulle føres tilbage til danskerne. Men det gjorde de ikke, og derfor har partierne været med til at gøre mange danskere fattigere,« siger Mads Lundby Hansen, vicedirektør i den borgerlige tænketank Cepos.

Kampen mod inflationen

Mens de fattigste danskere har mistet 700 kr. om året, er danskerne i 3. decil med et tab på 2.200 kr. hårdest ramt.

Det var de beløb, der blev spurgt efter på Ellemanns pressemøde. Det skete, efter Venstre-formanden i hårde vendinger havde kritiseret regeringen.

»Mette Frederiksen har ansvaret for, at mange danskere har mindre at stå imod med, når inflationen rammer,« sagde han.

»9 af 10 indkomstgrupper er blevet fattigere med Mette Frederiksens politik. Det er status efter tre år med Socialdemokratiet i Danmark, og det er endda gået hårdest ud over dem, som har mindst i vores samfund. Jeg synes, at det er uansvarligt, og jeg synes, at det er uretfærdigt. Det betyder, at Danmark ikke er ordentligt rustet til den økonomiske krise, som vi ser ind i,« sagde Ellemann.

Det er flere økonomer imidlertid uenige i. De beløb, befolkningen har mistet, er simpelthen så små i forhold til tidens prisstigninger, at det nærmest er uden betydning.

Sydbank har f.eks. beregnet, at en almindelig familie skal finde 40.000 kr. mere frem om året for at købe de samme varer som for et år siden. PFA har fremlagt en familietype, der mangler 90.000 kr. om året på grund af prisstigningerne.

»Beløbene er så små«

»Når du pludselig oplever, at elregningen tredobles, at varmeregningen ryger på himmelflugt, at madbudgettet eksploderer, og at boligrenterne bliver meget, meget højere, så gør de skatte- og afgiftsstigninger altså hverken til eller fra. Det er jo i den grad småbeløb i forhold til de udfordringer, som mange står midt i,« siger selvstændig forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen.

»Men sådan er det tit i den politiske debat. Både når politikerne giver noget, og når de tager noget, er der ofte tale om små beløb, som bliver pustet op. Man kan bruge alle argumenter i en politisk debat, men beløbene her er så små, at de hverken gør til eller fra,« siger hun og hæfter sig ved, at de fattigste danskere i gennemsnit har mistet 700 kr. om året.

»Det svarer til 60 kr. om måneden. Hånden på hjertet – selv folk med en meget lille økonomi kan ikke mærke det,« siger Ann Lehmann Erichsen.

Nabanita Datta Gupta er professor i økonomi på Aarhus Universitet og medlem af formandskabet for De Økonomiske Råd – de såkaldte økonomiske vismænd. Hun deler Erichsens opfattelse af de beløb, som danskerne har mistet på grund af de politiske aftaler på Christiansborg.

»Set i lyset af den høje inflation og stigende renter er det ikke de her tal, som skaber problemer for befolkningen lige nu,« siger hun og understreger, at der givetvis er rygere, som på grund af stigende tobaksafgifter er blevet noget fattigere end gennemsnittet, mens ikke-rygere er sluppet billigere.

»Men rygerne har jo mulighed for at ændre adfærd, og så vil de have en højere disponibel indkomst,« siger hun og konkluderer:

»Vi har udsigt til et stort økonomisk tilbageslag. Det er det, vi skal have fokus på.«

Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, holder fast i, at Socialdemokratiet i 2019 lovede, at skattestigninger ikke ville ramme de fleste danskere. Og han mener, at beløbsstørrelserne har betydning for, hvordan danskerne kommer igennem den økonomiske krise:

»Det skal jo ses i et samlet billede. Det, at regeringen har gjort danskerne fattigere, har selvfølgelig en betydning. Og det er sådan set bare det, som vi har gjort opmærksom på.«

Men er der ikke forskel på, om det er nogle hundrede kr. eller mange tusinde kr.?

»I den situation, hvor vi er nu, synes jeg ikke, at man skal gøre danskerne fattigere.«

I har selv været med til at vedtage tobaksafgifterne, som har betydet, at fire indkomstgrupper, som ellers ville være blevet rigere, nu er blevet fattigere. Hvorfor har I været med til det?

»Vi sagde før seneste valg, at det at hæve afgifterne på tobak var muligt, for det er der en undtagelse for i skattestoppet.«

Men er det fair at kritisere regeringen for det, når I selv har været med til, at fire grupper er blevet fattigere?

»Det synes jeg da bestemt. For det er regeringen selv, som før valget lagde afgørende vægt på, at den ikke ville lave ting, som er ulighedsskabende. Nu ser vi så, hvad konsekvenserne har været af dens politik.«

I har brugt som argument, at danskerne har mindre at stå imod med, når inflationen rammer. Og at det derfor er »uansvarligt« og »uretfærdigt«. Hvorfor agerer Venstre selv uansvarligt og uretfærdigt?

»Det mener jeg heller ikke, at vi gør. Vi har fremlagt vores prioriteter, men vi har desværre ikke kunnet komme igennem med vores finanslovsprioriteter, og så siger vi, hvilken konsekvens der har været ved at have denne regering.«

De Konservatives Mona Juul skrev i sidste uge et læserbrev, hvor hun kritiserede, at 9 af 10 grupper er blevet fattigere. Hun holder fast i kritikken af regeringens økonomiske politik, selv om partiet selv har lagt stemmer til de øgede tobaksafgifter.

»Hvis vi havde regeringsmagten, ville vi samtidig have sænket nogle andre skatter. Det er der, forskellen er,« siger erhvervs- og forbrugerordfører Mona Juul (K).

Den socialdemokratiske skatteminister, Jeppe Bruus, mener, at det hele »udstiller« Venstre og De Konservatives kampagne.

»De glemmer jo at fortælle, at de har stemt for en del af de skattestigninger, som der har været – herunder tobaksafgiften, som er den højeste afgiftsstigning, og som de ønskede skulle være endnu højere,« siger han.