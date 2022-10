Støjberg-kandidat trækker sig - har fortid blandt højrenationale

- Jeg deler ikke de holdninger, der er i foreningen. Derfor forlod jeg også gruppen for år tilbage. Men jeg ønsker ikke at skade partiets valgkamp, og derfor trækker jeg mig, skriver Thor Laage-Petersen Poulsen til mediet.

Organisationen Stop Islamiseringen af Danmark (Siad) fremgår i en rapport fra 2014 over antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark. Her bliver foreningen betegnet som et højreradikalt miljø.

Rapporten er udarbejdet af forskere fra analyseinstituttet SFI, der i dag hedder Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.