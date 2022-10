Et spørgsmål er Moderaterne stort set enige om. Men ellers tegner det til at blive en stærkt splittet folketingsgruppe, som Lars Løkke Rasmussen får med sig ind på Christiansborg. Hvad angår flere af valgkampens store spørgsmål som økonomi, forsvar og kompensation for den stigende inflation, er der langtfra enighed blandt Moderaternes kandidater.