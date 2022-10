13/10/2022 KL. 15:00

»Hvorfor findes der ikke en lov, som kan beskytte børn mod et dårligt indemiljø?«

SF stillede for flere år siden et forslag, som skulle forbedre indemiljøet i daginstitutionerne. Men de fleste kræfter er gået til at sikre minimumsnormeringer, siger børneordføreren.