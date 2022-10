17/10/2022 KL. 05:00

Sofie Carsten Nielsen vil have EU-modtagecentre i Afrika: »Ingen ønsker at stå i en ny 2015-situation«

Radikale Venstre er blevet dem, ingen vil lege med. Nu slår politisk leder Sofie Carsten Nielsen fast, hvordan udlændingepolitikken egentlig ville se ud, hvis partiet havde magten. Centralt står ønsket om at presse på for afrikanske modtagecentre i EU-regi – samtidig opstiller hun fire krav til lempelser, som partiet vil kæmpe for, når en ny regering skal dannes.