SF og EL revser S-udspil: Målret hjælp til de hårdest ramte

Det kan i teorien betyde, at De Konservative eller Venstre kommer med i en regering. Noget de to partier dog har afvist.

Til gengæld har også De Radikale, der også er støtteparti til regeringen, længe talt varmt om en regering over midten.

Partileder Sofie Carsten Nielsen (RV) er også åben for at kigge på at hæve beskæftigelsesfradraget ved at reformere jobcentersystemet, som regeringen foreslår.

Sofie Carsten Nielsen skriver på Twitter, at partiet i dets 2030-plan for dansk økonomi foreslår at nedsætte personskatter for fem milliarder kroner.

- Pengene findes ikke via besparelser i beskæftigelsesindsatsen. Vi er åbne for man også kigger her, hvis S kan finde finansiering her. Vigtigst er, vi ikke kaster benzin på inflationen, skriver partilederen.