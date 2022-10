Medie: Søren Pape har undskyldt for tonen i udtalelser om Grønland

Tidligere fredag sagde han til Ekstra Bladet, at det godt kunne være, at han havde sagt noget lignende. Men han kunne ikke huske, at han skulle have sagt, at Grønland var Afrika på is.

- Men jeg vil også være ærlig og sige, at jeg jo er sådan en type, der siger tingene meget direkte og lige ud. Så det kan godt ske, jeg har fået formuleret det, sagde han til avisen.

Han siger fredag aften til TV 2, at han stadig mener, at Grønland på nogle punkter kan sammenlignes med et udviklingsland, men gentager, at han beklager den tone, han har brugt.

Søren Pape Poulsen siger, at han mener, at det er vigtigt, at der bliver talt om problemer med seksuelle overgreb på børn, alkoholmisbrug og høje selvmordsrater på Grønland.