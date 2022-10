Grønlandsk folketingsmedlem håber på undskyldning fra Pape

Den konservative formand Søren Pape Poulsen erkendte tidligere fredag over for Ekstra Bladet, at han havde brugt en hård tone omkring Grønland. Men han fortrød ikke meningen med ordene, tilføjede han.

Aaja Chemnitz sagde torsdag i Folketinget under åbningsdebatten, at hun havde hørt, at Søren Pape Poulsen havde kaldt Grønland for Afrika på is fra flere kilder.

Den formulering husker Pape dog ikke at have brugt, siger han til Ekstra Bladet.

- Men jeg vil også være ærlig og sige, at jeg jo er sådan en type, der siger tingene meget direkte og lige ud. Så det kan godt ske, jeg har fået formuleret det, siger han.