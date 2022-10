Jens Rohde beskylder De Radikale for karaktermord på Mette F.

Han mener, at der er mange lighedspunkter mellem Anders Fogh Rasmussen og Mette Frederiksen.

- Anders fik også at vide, at han var magtarrogant og styrede pressen. Men manden var jo bare hamrende dygtig og havde en evne til at se tingene i et større og længere perspektiv, siger Jens Rohde.

- Og hvis der var nogen, der var i kontrol på selv perifere ordførerområder, så var det Anders.

- Jeg ser nogle af de samme kvaliteter i Mette. Hun forstår om nogen, at hvis hun ikke selv udfylder magtens spillerum, så kommer der nogle og gør det for hende.

Det er ikke Jens Rohdes oplevelse, at statsministeren er egenrådig og ikke vil lytte til og inddrage andre partier.

Andreas Steenberg siger i et skrifteligt citat, at De Radikales kritik af regeringen og grundene til, at etparti-regering ikke kan fortsatte, efterhånden er ”mange, velkendte og veldokumenterede”.

- Senest med mink-kommissionens rapport, der meget klart konkluderede, at magten her til lands ikke er blevet forvaltet, som den skulle, siger han.

- Det var en uhørt hård beretning – også i et historisk perspektiv – og sådan en kritik kan Jens Rohde måske sidde overhørig, men det kan et parti som Radikale Venstre ikke. Vi mener, det bør have en politiske konsekvens.