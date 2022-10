I 2004 lod Danmark sine sidste to ubåde, ”Sælen” og ”Springeren”, pensionere. Samtidig sendte man ubåden ”Kronborg”, der var leaset i Sverige, retur.

Men lækagerne på Nord Stream-gasledningerne i Østersøen har på ny pustet liv i spørgsmålet om, hvorvidt det ville gavne Danmark igen at blive ubådsnation for bedre at kunne holde øje med, hvad der foregår under havoverfladen.