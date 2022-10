Efter Minksag er rødt flertal enige om at nedsætte demokratiudvalg

Et rødt flertal i Folketinget er blevet enige om at nedsætte et demokratiudvalg, der skal kigge på, hvordan samspillet mellem embedsmænd og politikere kan gøres bedre.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er en hjørnesten i vores demokrati, at der er tillid til de grundlæggende samfundsinstitutioner. De seneste års debat er et tegn på, at vi har brug for en ny tilstandsrapport for det politiske system, udtaler justitsminister Mattias Tesfaye (S).