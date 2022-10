Her blev der lavet regler for, at kommunens blanketter for eksempel skal tage højde for regnbuefamilier. Samtidig blev der sat fokus på, at personalet på byens skoler og institutioner i fremtiden skal være klædt på til at møde børn og unge med LGBT+-spørgsmål.

Også Københavns værtskab for WorldPride i 2021 var en del af den plan. På grund af coronapandemien blev arrangementet sidste år dog med færre deltagere end oprindeligt tænkt.