Eksperter får tre måneder til at finde løsninger på inflations-krisen

Regeringen nedsætter nu en ekspertgruppe til at undersøge konsekvenserne af den buldrende inflation og komme med forslag til, hvordan man kan hjælpe danskerne uden at puste yderligere til de stigende priser.

Derudover skal eksperterne forsøge at spå om, hvordan inflationen vil udvikle sig.

Nedsættelsen af det såkaldte Inflationsudvalg kommer samme dag, som Jyllands-Posten har beskrevet, at regeringen havde så travlt med at indgå den hidtil største politiske aftale inflations-hjælp til danskerne, at den ikke havde tid til at vente på den ekspertbistand, den ellers selv mente, der var behov for.