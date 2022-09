Søren Espersen om Nord Stream 2 udtalelser: »Jeg skylder sgu ikke nogen undskyldninger«

Søren Espersen nægter at krybe til korset.



Det på trods af at den forhenværende DF-politiker, som nu sidder i Folketinget for Danmarksdemokraterne, i årevis harcelerede mod VLAK-regeringen og de daværende oppositionspartier S og R’s bekymringer over anlægningen af Nord Stream 2-gasrørledninger gennem dansk søterritorium.



Selvsamme rør som nu gennem store huller lækker enorme mængder gas ud i Østersøen kort fra Bornholms kyst, som følge af en formodet målrettet sabotageaktion, hvor flere eksperter peger på Rusland som mulig bagmand.