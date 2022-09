En 2-årig kandidatuddannelse (som i dag) med større grad af specialisering end den nye 1-årige. Halvdelen af kandidatuddannelserne skal stadig være af denne type.





En fleksibel erhvervskandidatuddannelse på deltid. Den skal tages sideløbende med, at man er i arbejde efter en bachelor – f.eks. planlagt over to eller fire år. Regeringen foreslår, at de studerende skal arbejde mindst 15 timer om ugen parallelt med studiet. Der findes allerede en erhvervskandidat i dag, men regeringen foreslår, at ordningen udvides til at gælde alle uddannelser og gøres mere fleksibel end i dag. Målet er, at mindst 15 pct. af de kandidatstuderende fremover tager denne type uddannelse, svarende til ca. 4.000 studerende årligt, fremgår det af udspillet.

Regeringen har ikke peget præcist hvilke uddannelser, der skal forkortes, men det skal særligt være på humanistiske og samfundsvidenskabelige fag, har Mette Frederiksen sagt – og i mindre grad på de sundhedsvidenskabelige, naturvidenskabelige og tekniske områder.

Forslaget har allerede mødt hård kritik fra blandt andre studerende og støttepartier, der advarer mod at forkorte tiden på skolebænken.

Mindst 15 timers undervisning pr. uge

»Det er som om længde er blevet lig kvalitet, mens de unges hverdag, når de er på universitetet, er blevet lidt glemt,« siger Mette Frederiksen.

Hun mener, at alt for mange studerende får for lidt undervisning, for lidt feedback og vejledning og for lidt fællesskab på studiet.

»Det ønsker regeringen at tage alvorligt,« siger hun.

Til gengæld for de kortere kandidatuddannelser vil regeringen derfor garantere et minimum på 15 timers undervisning og vejledning om ugen på de nye, forkortede kandidatuddannelser.

Mindst 75 procent af undervisningen skal foregå på små hold på de uddannelser, som er præget af forholdsvis meget selvstudie, fremgår det af udspillet.

Og på uddannelser, som har mange forelæsninger frem for undervisning på mindre hold skal mindst 25 procent undervisningen udgøres af vejledning og feedback.

Endelig vil regeringen gøre det lettere, billigere og mere fleksibelt at efteruddanne sig senere i livet, når man har sporet sig ind på, hvilken vej man vil på arbejdsmarkedet.

For at betale for disse krav lægger regeringen op til at øge uddannelsernes taxameter med 40 pct. sammenlignet med tilsvarende kandidatuddannelser i dag. Det svarer ifølge regeringen til at investere 300 mio. kr. i de nye 1-årige kandidatuddannelser.

Regeringen vil ikke ændre på SU’en.

Regelstop og mindre bureaukrati

Den anden store blok i regeringens reformudspil handler om at afbureaukratisere den offentlige sektor, som har blevet mødt af et stærkt stigende antal regler og krav de seneste mange år.

Regeringen mener, at der kan spares 2,5 milliarder kroner årligt i kommunernes administration ved blandt andet at lempe krav til registreringer og tidskrævende dokumentation. Disse penge skal i stedet bruges for at forbedre den ”borgernære velfærd” såsom bedre ældrepleje eller børnepasning.

I ældreplejen er målet er at kunne halvere antallet af registreringer i det daglige arbejde, siger social- og ældreminister Astrid Krag.

»Så medarbejderne kan bruge deres tid sammen med de ældre,« siger hun.

Finansminister Nicolai Wammen understreger, at »hver eneste krone« fra besparelserne skal gå til velfærd.

»Det er ikke sådan, at pengene skal bruges til store skattelettelser, som nogen vil,« siger han med en slet skjult kritik af De Konservatives økonomiske plan.

Wammen afviser samtidig, at besparelserne vil betyde massefyringer i kommunerne, sådan som regeringen ellers har kritiseret De Konservatives plan for:

»Det betyder ikke, at der bliver færre offentligt ansatte,« siger han uden dog at pege på, hvilke offentligt ansatte, der fremover skal lave noget andet. Besparelserne skal findes i samarbejde med kommunernes forening, KL.

»Det er ikke noget, man bare gør med et fingerknips. Det ved vi godt,« siger han.

Regeringen foreslår også et regelstop, som indebærer, at hver gang politikerne på Christiansborg indfører en ny regel, skal de samtidig forpligte sig til at fjerne en gammel.