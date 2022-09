Politikere bakker op om nyt dødskriterium og håber på flere organer

Lange ventelister til organdonation er rykket et skridt tættere på at kunne gøres kortere - og det vækker begejstring blandt politikere.

Sundhedsstyrelsen sender nu nye anbefalinger om hjertedødskriteriet i høring.

- Det er et stort problem, at vi har for få organer til rådighed i Danmark. Lige nøjagtigt hjertedødskriteriet er en af hæmskoene for at kunne få flere organer til rådighed, siger De Konservatives sundhedsordfører Per Larsen.