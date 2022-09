Danmark kæmper for plads i sikkerhedsråd: Vi kan gøre en forskel

Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er i disse dage i New York City for at være med til åbningen af FN’s Generalforsamling.

Her har Jeppe Kofod særligt fokus på at fremme Danmarks mulighed for at blive valgt til FN’s Sikkerhedsråd, som betragtes som FN’s mest magtfulde organ.

- Vi har jo længe arbejdet med at sikre andre FN’s landes kandidatur, og jeg har ikke tal på, hvor mange møder jeg har haft i New York med udenrigsministerkolleger fra andre lande i hele verden, siger ministeren.