Folketinget råder over 90 lejligheder i København, som Folketinget stiller til rådighed for medlemmer, der har fast bopæl uden for Sjælland. Og ifølge Alex Vanopslagh fik han tildelt en af Folketinges lejligheder, da han for nogle år siden flyttede til Struer, så han i weekenderne kunne være tættere på sin søn, der er bosat i Jylland.

I opslaget oplyser Alex Vanopslagh, at han efter henvendelsen fra Information tog kontakt til Folketingets jurister, hvor han blev gjort gjort opmærksom på, at man ifølge reglerne maksimalt må opholde sig i folketingslejligheden 180 dage i løbet af et år.