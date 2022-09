Minister: Dokumentation i ældreplejen er stukket af

Spørgsmål: Det er langt fra første gang, at en regering har en ambition om at skære ned for papirarbejdet i ældreplejen. Hvorfor skulle det lykkes denne gang?

- Denne gang sætter vi et meget markant og også konkret mål - en halvering af registreringer i omsorgsjournalsystemerne, som jo er dér, hvor medarbejderne bruger rigtig meget af deres arbejdsdag på at registrere, dokumentere, kontrollere og skrive ting ned.

- Vi står jo nu i en situation, hvor vi kan se, at selv om pengene er fulgt med det stigende antal ældre under denne regering, så løber man stadig alt for stærkt derude, siger Astrid Krag til Ritzau.