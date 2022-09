Den ene dag kan støttestrømpen tage lidt længere tid at få på end vanligt. En anden dag er der behov for lidt ekstra gulvvask fremfor støvsugning. Og en tredje dag er der måske brug for at skifte badet ud med en snak, fordi en kær veninde er gået bort.

Der skal være mere tid til omsorg og selvbestemmelse i fremtidens ældrepleje,