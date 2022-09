Alternativet vil indlemme grønne partier inden valget

- Jeg har fra starten sagt til Franciska og Alternativet, at det må være under Frie Grønnes faner, at den kompromisløse klimakamp kæmpes. De er mere end velkomne, hvis de kan stå inde for den linje, siger Sikandar Siddique i en skriftlig kommentar.

Det ser Alternativet dog ikke som en gangbar mulighed, netop fordi Frie Grønne ikke er med i klimaloven.

- Vi har overvejet scenariet. I al ydmyghed har vi konstateret, at Alternativet har den største og mest erfarne organisation.

- Derudover er klimaloven en adgangsbillet til selve klimaforhandlingerne. Nedlægger vi partiet, har vi ikke adgang til dem, siger Franciska Rosenkilde.

Alternativets folketingsmedlem, Torsten Geil, understreger, at Alternativets deltagelse i klimaloven ikke står til diskussion.