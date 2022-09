Josue Medina Vasquez fyldte forbavsende lidt i Søren Pape Poulsens liv. I hvert fald hvis den højaktuelle biografi ”Pape – hele vejen” står til troende.

Ægtefællen, som siden bogens færdiggørelse er blevet til forhenværende ægtefælle, optræder kun sporadisk. Ikke ved bordet til søndagsfrokosten, som Søren Pape Poulsen indtager hver uge på Café Morville på Hjultorvet i Viborg. Ikke i den nære kreds, som Pape rådførte sig med, inden han sagde ja til at blive partiformand. Ikke på et eneste af de private billeder, som er med i bogen. End ikke skyggen af Josue Medina Vasquez anes. Men én bemærkelsesværdig ting om deres forhold får vi at vide.