Samtidig opfordrede Dan Jørgensen private danskere til også at gøre hvad de kan, for at minimere deres energiforbrug.

Og endelig er et politisk flertal ligesom i Sverige og Finland klar med milliardhjælp til energiselskaberne, som også rammes af de høje energipriser. De får nu samlet tilbudt en statslig garanti på 100 mia. kr., som skal sikre stabiliteten på elmarkedet og dermed polstre forsyningssikkerheden, meddeler erhvervsminister Simon Kollerup.

»Hvis priserne fortsætter deres himmelflugt, så kan elselskaberne få rigtig svært ved at leve op til deres kontrakter. De kan simpelthen komme i problemer med likviditeten,« sagde han.

Risiko for strømafbrydelser

Ifølge Energistyrelsens direktør, Kristoffer Böttzauw, som også deltog på torsdagens pressemøde, kan det i værste fald blive nødvendigt at slukke for strømmen i korte perioder. En såkaldt rullende strømafbrydelse.

»Vi forventer ikke, at det bliver nødvendigt at afbryde strømmen denne vinter, men hvis hvis det bliver en meget kold vinter, stiger risikoen for strømafbrydelser,« sagde han og tilføjede, at afbrydelserne i givet fald vil ske under kontrollerede former, hvor bestemte områder afbrydes i en kortvarig periode.

Dan Jørgensen slog fast, at der endnu ikke tale om en egentlig forsyningskrise i Danmark i forhold til gas og el. De danske gaslagre er tæt på at være fyldte, og i øjeblikket er det stadig muligt at købe gas via Tyskland.

Men priserne er steget markant og kan stige yderlige.

»Danmark og Europa står i en meget alvorlig situation. Krigen i Ukraine og Putins (den russiske præsident, red.) brug af gas som et politisk våben har bragt os i historisk energikrise.«

»Vi ser ind i en vinter, hvor Danmark og Europa riskerer at mangle energi,« sagde han.