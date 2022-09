Eksperter har fremlagt to bud på genstart af ældreplejen

I fremtiden skal der være mere tid til de ældre, frem for at medarbejdere i ældreplejen bruger tid på dokumentation og på at udfylde skemaer. En ekspertgruppe foreslår mandag to nye modeller for, hvordan de ældre henvises til hjælp.

Der er uenighed om, hvordan målet skal nås i gruppen, der blev nedsat, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) i sin nytårstale lancerede målet om mindre kontrol i ældreplejen. Derfor fremlægges to modeller.