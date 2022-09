Venstreordfører på Christiansborg vil stoppe Lynetteholm

Venstres ordfører for hovedstaden, Anne Rasmussen, går imod partilinjen og mener, at det byggeriet af den kunstige ø Lynetteholm skal stoppes.

Det skriver Berlingske.

- Jeg ved godt, at det er det længste skud, men jeg mener, at det er det eneste rigtige at gøre, siger Anne Rasmussen til avisen.

- Det bliver aldrig en demokratisk proces. Og det kommer til at skabe mindst lige så mange problemer for København, som det siges at skulle løse. Jeg er imod Lynetteholm.