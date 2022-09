Uffe Elbæk: Frie Grønne og Alternativet bør slå sig sammen

Således går Uffe Elbæk imod sin egen politiske leder, Sikandar Siddiques, holdning til spørgsmålet.

Ingen af partierne står til at klare spærregrænsen på to procent. Det kan være nok til at afgøre, hvilken blok der i sidste ende vinder regeringsmagten.

I seneste meningsmåling foretaget af Voxmeter for Ritzau står Alternativet og Frie Grønne til henholdsvis 1,4 og 0,4 procent af stemmerne.

Derfor bør de slå sig sammen for at øge chancen for at krybe over spærregrænsen. Det mener aktivister fra blandt andet Den Grønne Ungdomsbevægelse.