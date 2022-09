Ældreminister: Blikket på sosu-fag hænger fast i fortiden

- Jeg tror da, at arbejdsvilkår, herunder løn, betyder noget for et fag. Jeg møder ganske mange i ældreplejen, som er trætte af at gå på arbejde og ikke føle, at de kan bruge deres faglighed. Derfor er min hovedopgave at få mine kolleger med på en ny ældrelov, men den bredere diskussion om arbejdsvilkår spiller selvfølgelig også en rolle, siger Astrid Krag.

Regeringens udspil til ældreloven ventes at blive fremlagt i løbet af efteråret.

Og man kommer til at måtte gå ”grundlæggende til værks”, siger ministeren.

- Vi skal afholde os fra at komme med hver vores kæphest og sige, at præcis på det her område er det vigtigt, at vi bestemmer meget detaljeret over hverdagen i vores ældrepleje.

- Gør vi det, ender vi med lige så meget bureaukrati og kontrol som nu.