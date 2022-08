Regeringen foreslår at afsætte lige knap to mia. kr. til »håndtering af stigende priser«. Puljen er et engangsbeløb i 2023, som skal målrettes borgere, der rammes hårdt af stigende priser.

Hvem der præcis ender med at få gavn af pengene afhænger af de kommende finanslovsforhandlinger.

I forvejen har Folketinget hjulpet trængte danskere med en varmecheck på 6.000 kr., en forhøjet ældrecheck, lavere el-afgift og et loft over huslejestigninger på fire procent de næste to år.

Løftet pegefinger til partier

Ud over inflationshjælpen lægger regeringens finanslovsudspil blandt andet op til at give domstolene flere penge for at nedbringe ventetider.

Regeringen prioriterer også forsvaret og en pulje til at håndtere covid-19, hvis corona igen bliver et problem næste år.