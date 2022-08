Samtidig skal der indføres et nationalt varslingssystem for oversvømmelser til 190 mio. kr. til perioden 2023-2026. Varslingssystemet vil gøre det muligt for DMI at varsle hvor, hvornår og i hvilket omfang større oversvømmelser rammer Danmark.

6

Fødevarer- og landbrugsområdet

Regeringen ønsker at afsætte 381 mio. kr. i perioden 2023-2026 for at fremme dyrevelfærd og bæredygtigt fiskeri i Danmark.

Pengene skal bl.a. bruges på en styrkelse af »forvaltningen af fiskeriområdet« og »beredskabsindsatser på fødevarer og veterinærområdet«.

7

Uddannelse og arbejdsmarked

Regeringen ønsker at nedsætte en reserve på 1,3 mia. kr. i perioden 2023-2026 til en arbejdsmiljøaftale, da den nuværende arbejdsmiljøaftale udløber i slutningen af 2022. Det sker for »at sikre et højt indsatsniveau for arbejdsmiljø og social dumping,« skriver regeringen.

Samtidig ønsker regeringen at afsætte 760 mio. kr. i perioden 2023-2026 til et økonomisk løft af landets FGU-uddannelser.

Regeringen ønsker samtidig at »videreføre uddannelsesløft med 110 pct. dagpenge i 2023«, hvilket koster 270 mio. kr. for perioden 2023-2025.

8

Øvrige