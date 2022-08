Flere tusinde mink blev aflivet i november 2020, inden der kom et lovgrundlag på plads.

Daværende miljø- og fødevareminister Mogens Jensen (S) gik af, statsministeren har fået en politisk anmærkning i form af en næse, og departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen har fået en advarsel.

Onsdag blev rigspolitichef Thorkild Fogde og departementschef i Miljøministeriet, Henrik Studsgaard, sendt hjem og fritaget fra tjeneste. Der pågår et tjenesteligt forhør.

Det skyldes, at regeringen på et pressemøde meldte ud, at alle mink skulle aflives. Der var ikke lovgrundlag for det, da det først senere kom på plads.

I Minkkommissionens beretning af forløbet konkluderes det, at Statsministeriet har handlet ”meget kritisabelt i forløbet”.

Mette Frederiksen fik også hård kritik af kommissionen for at vildlede groft på pressemødet. Kommissionen konkluderer dog også, at statsministeren ikke vidste, at der ikke var lovgrundlag for at kræve minkene aflivet.