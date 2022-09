02/09/2022 KL. 05:00

For abonnenter

Støjberg: Det skal være billigere at køre bil i Udkantsdanmark – enorme besparelser på kultur skal betale regningen

For første gang kommer Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne nu med et konkret forslag direkte målrettet provinsen. Kørselsfradraget skal hæves markant, så det bliver billigere at køre til og fra arbejde i yderkommunerne. Forslaget koster 800 mio. kr., og rub og stub skal findes ved at spare på et kulturliv, hvor støtten på visse områder »stikker fuldstændigt af«.