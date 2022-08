Minister om Christiania-aftale: Det skal sikre billigere boliger

- Vi har forhandlet i månedsvis. Vi har haft et godt og konstruktivt forhandlingsforløb. Vi har også lyttet til deres ønsker, ligesom de har lyttet til vores. Så derfor er det en balanceret aftale, siger ministeren.

- Men i et hvert forhandlingsforløb kommer der et tidspunkt, hvor man skal sige ja eller nej, og der er vi så kommet til nu.

Boligerne kommer til at blive opført efter de samme regler som i resten af landet. Men inden for de regler er der god mulighed for, at christianitterne får lov til at indgå i planlægningen af byggeriet, lyder det videre.

-De (christianitterne, red.) kan indgå i dialog med kommunen eller boligselskabet om, hvordan man eksempelvis opfører boligerne bæredygtigt, siger Christian Rabjerg Madsen.