- Vi tilbyder derfor - helt ekstraordinært - alle medlemmer og kandidater fra Frie Grønne og Grøn Alliance et gratis medlemskab af Alternativet og mulighed for på lige fod med vores eksisterende medlemmer at stille op på vores valglister.

Forslaget fra Alternativet kommer, efter at grønne organisationer og bevægelser i avisen Information har opfordret de grønne partier til at slå sig sammen.

Hver for sig vil de tre partier ifølge meningsmålinger få svært ved at komme i Folketinget ved et formodentligt snart forestående valg.