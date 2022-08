Han har ikke tillid til det arbejde og den rådgivning, som Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udført, og som Mette Frederiksen og flere andre ministre har truffet afgørelse på baggrund af.

- Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er jo bare Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen.

Omvendt forholder det sig med Minkkommissionens beretning, som ifølge Tage Pedersen har leveret et ”uvildigt” stykke arbejde.

- Jeg synes, at det er et demokratisk problem, at man får så alvorlig kritik i en uafhængig granskningskommission, og at det så bare fører til en advarsel, siger Tage Pedersen.

Miljøministeriets departementschef, Henrik Studsgaard, er sendt hjem, og der indledes en disciplinærsag imod ham. Det samme gælder rigspolitichef Thorkild Fogde.