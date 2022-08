Fødevareministeriet hjemsender ikke ansatte i minksagen

Om den tidligere afdelingschef Tejs Binderup konkluderede Minkkommissionen:

- Tejs Binderup har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der foreligger grundlag for, at det offentlige søger ham draget til ansvar i anledning af hans medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020 og den efterfølgende opretholdelse, Fødevarestyrelsens brev af 6. november 2020 til minkavlerne og miljø- og fødevareministerens presseudtalelse den 8. november 2020.

Der konkluderes også om de to øvrige, at de har begået ”tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger” dem draget til ansvar.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er et rådgivende organ, som regeringen har valgt at benytte sig af.