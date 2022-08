V og K vil have Rigsrevisionen til at undersøge varmecheck

De to partiers ønske om en undersøgelse kommer, på trods af at klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) tirsdag meddelte, at han har bedt om et ”kritisk eftersyn” af sagen.

- Vi synes, det er godt at få et overblik over det. Det er det, jeg har bedt min styrelse om at undersøge nu, sagde Dan Jørgensen tirsdag til TV 2.

Lørdag lød det ellers fra Dan Jørgensen, at en undersøgelse ikke var på papiret hos regeringspartiet.

Han fortalte desuden, at partierne bag aftalen udmærket var klar over risikoen for fejl inden udbetalingen. Det fremgik også af lovforslaget.