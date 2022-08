Minister ændrer mening og vil undersøge uberettigede varmechecks

Lørdag lød det ellers fra Dan Jørgensen, at en undersøgelse ikke var på papiret hos regeringspartiet.

Han fortalte desuden, at partierne bag aftalen udmærket var klar over risikoen for fejl inden udbetalingen. Det fremgik også af lovforslaget.

I sidste uge fik godt 400.000 husstande udbetalt checken til at betale de høje gasregninger, selv om flere af dem har skrottet deres gasfyr for længst.

Det er ikke lovpligtigt for modtagerne at tilbagebetale beløbet. Det er nemlig skrevet ind i loven, at de kan beholde pengene, hvis det ikke overstiger 6.000 kroner.