Danmarksdemokraterne afviser udrejsecenter på Lindholm

Den konklusion nåede hun frem til, da regeringen fremlagde et lovudkast, hvor der foreslås at give et kontant pengebeløb eller opkøbe boliger hos naboer til Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland, fordi de bor side om side med udvisningsdømte udlændinge.

- Så kan Venstre sige, at de vil prøve. Men jeg synes lige så godt, man kan sige, at her har regeringen lukket sagen. Dermed er Kærshovedgård desværre dem, der skal huse kriminelle og udvisningsdømte, sagde Pia Kjærsgaard.