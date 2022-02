Vordingborgs borgmester overvejer at købe øen Lindholm

Den tidligere regering under Lars Løkke Rasmussen (V) ville placere et udrejsecenter på øen. Men de planer blev droppet, da den socialdemokratiske regering trådte til.

Borgmester Mikael Smed (S) fortæller til Ritzau, at et køb endegyldigt vil kunne sætte en stopper for idéen om at placere et udrejsecenter på øen.

- Det nuværende flertal har fuldstændig afvist, at der skal laves et udrejsecenter, og det er rigtig fint, siger Mikael Smed.

- Men nu er der omkring et år og nogle måneder til, at der skal udskrives et folketingsvalg, og selv om jeg selvfølgelig tror og håber på, at den socialdemokratiske regering fortsætter, så ved man det jo ikke.

Mikael Smed mener derfor, at det er rettidig omhu at købe øen, fordi oppositionspartier fortsat holder fast i tanken.