Enhedslisten vil halvere antallet af køer og grise frem mod 2030

Partiets politiske ordfører, Mai Villadsen, siger, at det bliver et ”centralt krav” fra Enhedslisten efter det næste folketingsvalg.

- Klimakrisen buldrer derudaf, og jeg tror, at den bekymrer rigtig mange af os. Hvis man skal sidde på Enhedslistens mandater efter et valg, skal man selvfølgelig også levere grønne resultater og grønne garantier til os, for at der kommer endnu mere klimahandling, siger hun.

- Derfor kommer vi selvfølgelig til at stille en række konkrete krav, hvis og såfremt at vores mandater bliver afgørende efter et valg.