Tidligere sønderjysk borgmester er spidskandidat for Moderaterne

Lars Løkkes mål er at få de afgørende mandater for, om det er rød eller blå blok, der har flertal. Han ønsker en regering over midten.

I en meningsmåling fra Voxmeter mandag står Moderaterne til 1,9 procent af stemmerne og er dermed lige nøjagtig under spærregrænsen. Ugen inden stod partiet til 2,2 procent af stemmerne.