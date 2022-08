Borgmester har fået varmehjælp, men har aldrig haft et gasfyr

Koldings borgmester, Knud Erik Langhoff (K), undrer sig over, han har fået knap 6000 kroner i varmehjælp som kompensation for stigende gaspriser.

Han har nemlig aldrig haft et gasfyr i de 40 år, han har boet i sit hus. Det bliver opvarmet med fjernvarme.

- Jeg synes, at det er betænkeligt, at pengene har så lille værdi, at det kan ske det her, og ikke mindst at man ikke har mulighed for at ændre på det, siger Knud Erik Langhoff.