Regeringen vil have strategi mod skadelige fluorstoffer

- Vi har ikke skrevet en særlig strategi endnu, så vi skal lytte på de eksperter, som ved meget om det her område. Partierne skal vi selvfølgelig også tale med, og så skal vi sørge for, at den her indsats er langsigtet, siger hun.

PFAS er en stor gruppe syntetisk fremstillede fluorstoffer, som har været brugt siden begyndelsen af 1950’erne.

Tidligere indgik stofferne i blandt andet brandskum. De har også været brugt i fødevareemballage, i overfladebehandling, i imprægnering af tekstil og i maling.

Lea Wermelin fortæller, at der internationalt bliver arbejdet på et forbud mod fluorstofferne.

- Der er også et internationalt spor i forhold til at få forbudt alle de her PFAS-stoffer.