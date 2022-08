Et flertal blandt de 17 medlemmer mente ikke, at helt små børn skal kunne skifte køn, men at en passende grænse kunne være 10-12-års-alderen.

Ligestillingsminister Trine Bramsen ønskede tirsdag ikke at medvirke i et interview, men udtalte i et skriftligt citat, at:

»Dette tal har enorm betydning for de børn, det handler om. Jeg har fuld tiltro til, at forældre kan vurdere, om deres barn er transkønnet og har behov for at skifte fire tal i personnummeret.«

Regeringen lægger op til, at børn under 15 år skal have samtykke fra forældrene til et juridisk kønsskifte.