Udlejere: Har intet ønske om at sætte folk på gaden

Det har medført meget lave stigninger i mange år, hvor inflationen har været lav.

Nu, hvor inflationen senest er opgjort til 8,7 procent, kan huslejen stige mærkbart. Men det behøver den ikke, understreger Peter Stenholm.

- Vi har fuld forståelse for den situation, som lejerne står i, og jeg ved, at vores medlemmer er i gang med at finde håndholdte løsninger, så alle kommer helskindede ud af det her. Nøjagtigt, som det også skete under coronanedlukningerne.

- Man skal huske, at et lejeforhold er et kundeforhold, og man har ikke noget ønske om at sætte lejerne på gaden. Man vil gerne beholde dem, og derfor er jeg også overbevist om, at man lægger sig i selen for at finde løsninger, siger Peter Stenholm.