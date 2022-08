17/08/2022 KL. 05:00

Regeringen trodser nu Det Etiske Råd og vil give 0-årige lov til at skifte juridisk køn: »Fuldstændig vanvittigt,« mener De Konservative

I årevis har debatten om juridisk køn til børn vakt store følelser i offentligheden. Efter zigzag og tøven kommer regeringen nu med et forslag, der vil gøre Danmarks lovgivning på området til en af Europas mest vidtgående: Der skal ingen nedre grænse være for kønsskifte i cpr-nummeret. Det går imod anbefalingerne fra Det Etiske Råd, og De Konservative raser over forslaget.