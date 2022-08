Der er et kæmpestort scoop for Venstre og en meget stor overraskelse, at tidligere forsvarsminister Søren Gade vender tilbage til dansk politik, siger Jyllands-Postens politiske analytiker, Niels Th. Dahl.

Søren Gade er en meget populær skikkelse, og det kan partiformand Jacob Ellemann-Jensen og Venstre høste godt af, vurderer