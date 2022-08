Dermed har Pape lukket hullet op til storebror Venstre, der har formand Jakob Ellemann-Jensen som statsministerkandidat.

Længe har Pape fedtspillet om sit kandidatur til statsministerposten, hvilket har irriteret Venstre, men nu er den leg altså slut.

I den igangværende valgperiode har Pape drillet Venstre og fået lokket flere folketingsmedlemmer fra V til K, og da Pape mandag morgen indkaldte til pressemøde klokken 10.30, måtte Venstre rykke et planlagt pressemøde om et beskæftigelsesudspil med to timer fra klokken 11 til 13.

Selv om Pape er landmandssøn, kan han ikke slå et søm i et bræt, så han kom i lære som kontorassistent med speciale i shipping hos Grundfos.

Siden afbrød han et lærerstudium for at blive speditør, inden han igen fik lyst til at undervise og blev afholdt klasselærer i Bjerringbro.